Nuova Solidarietà celebra le Nozze d’Oro nell’VIII Circoscrizione: “L’Amore che resiste al tempo”

L’VIII Circoscrizione ha festeggiato venerdì 28 Novembre 2026 le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio, il sigillo “d’Oro” in un clima di emozione e comunità grazie all’organizzazione dell’Associazione Nuova Solidarietà, che, per volontà del suo Presidente Fortunato Scopelliti, annovera questo momento tra i più importanti della sua attività di animazione territoriale.

La Santa Messa presieduta da Don Maurizio Demetrio, parroco di Salice, e la sua benedizione hanno dato un tono solenne alla serata. Le letture, tratte dal profeta Daniele, hanno invitato a riflettere sui segni dei tempi e sulla fine dell’anno liturgico, ricordando che tutto passa, tranne ciò che davvero permane.

A durare infatti è la grammatica dell’amore, capace di scrivere nel sacrificio e nella gioia, di trasformare due vite in un progetto condiviso e fecondo, immagine dell’Amore che resiste al tempo.

Tra emozioni intense, vividi ricordi e abbracci calorosi, le coppie hanno rinnovato idealmente il loro sì d’Amore, testimoniando a cuore aperto che l’amore, quello vero non chiede nulla in cambio e continua a costruire la Casa della Famiglia, un luogo molto più che materiale, rifugio dell’anima.

Un augurio corale, quello di tutta Nuova Solidarietà, ha concluso la serata: che Dio custodisca le famiglie e continui ad accompagnarle nel loro cammino di crescita e di consolidamento, in un tempo segnato da tante incertezze