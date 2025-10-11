Restituiti 80.000 euro per la Vita Indipendente, ADDA: “Vergognosa indifferenza dei sindaci dell’Ambito di Locri verso le persone con disabilità”

L’Associazione ADDA esprime “profondo sdegno e indignazione per la decisione dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Locri di restituire alla Regione Calabria 80.000 euro destinati ai Progetti di Vita Indipendente – fondi finalizzati a garantire autonomia, assistenza personalizzata e libertà alle persone con disabilità – come disposto dalla Determina n. 1449 del 1° ottobre 2025.

Una scelta inaccettabile e moralmente vergognosa, motivata dalla mancata compartecipazione economica dei Comuni dell’Ambito, chiamati a versare complessivamente appena 20.000 euro, da suddividere tra 23 amministrazioni locali in proporzione al numero degli abitanti.

Una cifra irrisoria, se confrontata con le centinaia di migliaia di euro che gli stessi Comuni ogni anno destinano con leggerezza a sagre, feste patronali e spettacoli di piazza.

Tale rinuncia è ancor più grave se si considera che, nonostante i ripetuti solleciti dell’Ufficio di Piano fin dal 2023 e una convenzione già formalmente sottoscritta dal Sindaco del Comune capofila con la Regione Calabria per l’attuazione dei progetti, i Sindaci dell’Ambito non hanno comunque ritenuto di adempiere al minimo impegno richiesto.

Un atteggiamento che tradisce non solo la mancanza di volontà amministrativa, ma una totale assenza di sensibilità istituzionale verso i bisogni reali dei cittadini più fragili.