Innalzata la Bandiera blu a Caulonia

In un lungomare gremito di famiglie e di giovani si è tenuta ieri pomeriggio a Caulonia la cerimonia di innalzamento della “Bandiera Blu 2025”. «È certamente un risultato che appartiene a tutti e di questo che si deve andare orgogliosi», ha esordito il sindaco Francesco Cagliuso, che ha ringraziato tutti i componenti dell’amministrazione comunale che si sono adoperati «per mantenere lo standard qualitativo che ha determinato il mantenimento, per il quarto anno consecutivo, di un vessillo così prestigioso che Caulonia e i Cauloniesi meritano di fregiarsi e che rappresenta un biglietto da visita da poter sfoggiare a livello nazionale». Il sindaco ha ringraziato don Donato Ameduri e don Lorenzo Spurio per aver contribuito a rendere partecipata la cerimonia con la presenza dei numerosi giovani del Grest, accompagnati dalle coordinatrici, che hanno preso parte alle attività di educazione ambientale, compresa la piantumazione dell’ulivo della pace curata dai rappresentanti della Consulta Giovanile e un percorso di sensibilizzazione a differenziare meglio curato dalle volontarie del Servizio Civile, nonché i momenti ludici coordinati da Fausto Certomà. Il primo cittadino ha evidenziato il rapporto sinergico con le associazioni locali e, in particolare, con l’istituto comprensivo “Falcone-Borsellino” scuola che, nel corso degli anni è divenuta un punto di riferimento per coinvolgere sempre più i giovani e le famiglie nel sensibilizzare ad una consapevolezza civica. Il sindaco Cagliuso ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione a proseguire sulla programmazione di eventi e progetti in favore dell’ambiente, in particolare, puntando alla crescita delle percentuali nella raccolta differenziata. L’intervento del sindaco si è concluso con il richiamo all’erogazione delle risorse finanziarie, pari ad oltre 2 milioni di euro, che la Città Metropolitana ha destinato per la realizzazione del progetto di completamento della pista ciclabile con la relativa realizzazione del ponte di attraversamento del torrente Amusa.

È toccato all’assessore comunale Antonella Ierace ripercorrere i tratti essenziali che hanno portato alla cerimonia per la quarta Bandiera Blu di Caulonia, che rappresenta un’opportunità di crescita e visibilità per il territorio, richiamando anche ai tanti finanziamenti che puntano a migliorare sempre più i servizi in favore della comunità, come nel caso delle risorse ottenute nei giorni scorsi dall’Ambito territoriale sociale con Caulonia Comune Capofila per la realizzazione del progetto “Calabria inclusiva: un viaggio per tutti”, che prevede importanti interventi per agevolare l’accesso alle spiagge di persone con disabilità, il potenziamento dei collegamenti con l’acquisto di mezzi accessibili, nonché una serie di incentivi alle imprese locali per l’adeguamento delle strutture, in particolare, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, puntando ad sistema turistico accessibile e inclusivo.

La consigliera comunale Antonella Caraffa, che ha seguito ogni fase del procedimento per la conferma della Bandiera Blu, ha ringraziato i tecnici che si sono impegnati al raggiungimento dell’obiettivo ed ha poi fatto distribuire una serie di gadget per i ragazzi e le famiglie, in particolare, una sacca celebrativa della meritata riconferma del vessillo blu per Caulonia.