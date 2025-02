Terremoto: scossa avvertita anche a Reggio Calabria

La forte scossa di terremoto che ha interessato la provincia di Messina e’ stata avvertita anche in alcune zone di Reggio Calabria, senza conseguenze per le persone o cose. Il movimento tellurico, stimato di tipo sussultorio, ha interessato in particolare i quartieri a sud del centro cittadino. Numerosi cittadini hanno contatto i numeri di emergenza dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine, ma al momento non si segnalano danni.