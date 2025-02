Farmacia Pellicanò Reggio Bic: sfida cruciale in trasferta contro Porto Torres per i playoff scudetto 

Sabato 15:30, al Palasport Alberto Mura di Porto Torres, la Reggio Bic affronta la capolista in un match che potrebbe regalare la qualificazione ai playoff scudetto, un traguardo storico per il club reggino.

Un confronto ad altissima tensione attende la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che sabato pomeriggio alle 15:30 scenderà in campo a Porto Torres per affrontare la capolista del campionato. Una partita che vale molto più di due punti: per la squadra di coach Antonio Cugliandro, infatti, una vittoria significherebbe l’accesso ai playoff scudetto, un obiettivo mai raggiunto prima nella storia del club.

Quella contro Porto Torres si preannuncia come una sfida durissima. I sardi, attualmente in testa alla classifica e in ottima forma, hanno dimostrato di essere una delle formazioni più competitive del torneo, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. All’andata, la Reggio Bic è riuscita a prevalere, ma sa bene che in trasferta il compito sarà ancora più complicato. I padroni di casa, supportati dal loro pubblico, cercheranno di consolidare il primo posto in classifica, mentre i reggini punteranno a scrivere una pagina indimenticabile della loro storia.

Questo match rappresenta l’occasione per chiudere in bellezza una stagione già memorabile, che ha visto la Reggio Bic raggiungere traguardi importanti: dalla final four di Coppa Italia all’organizzazione dell’Eurocup 3, che tornerà a disputarsi tra le mura del rinnovato e super tecnologico Palacalafiore. Una vittoria a Porto Torres sarebbe la ciliegina sulla torta di un’annata da incorniciare.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine social degli Asinara Waves, a partire dalle 15:30, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento di questa emozionante sfida.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo due settimane di riposo, ma la Reggio Bic ha sfruttato questo periodo per intensificare gli allenamenti, consapevole dell’importanza di questa partita. Per i ragazzi di Cugliandro, infatti, inizia ora un periodo decisivo: dopo l’impegno in Sardegna, la squadra tornerà sull’isola a fine mese per affrontare la Briantea Cantù in Coppa Italia, per poi dedicarsi all’Eurocup a marzo, senza tralasciare il campionato.

Un tour de force che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra, ma che potrebbe regalare soddisfazioni storiche. Tutto parte da Porto Torres, dove la Reggio Bic cercherà di fare un altro passo verso un sogno chiamato playoff.

Appuntamento sabato alle 15:30, con il cuore rivolto al Palasport Alberto Mura e la speranza di un risultato che entri nella storia del basket reggino.