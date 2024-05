Incendio campo di Catona, Democratici e Progressisti: “Episodio raccapricciante”

L’episodio incendiario che ha riguardato il campo di Catona in cui con un intento doloso rotoli di manto sintetico sono andati in fiamme è un episodio ignobile e raccapricciante che colpisce non solo tutta la comunità del posto ma in particolare un città che merita rispetto e verso la quale c’e’ massima attenzione – queste le dichiarazioni dei Consiglieri Comunali del Gruppo Democratici e Progressisti Marcantonio Malara, Antonino Castorina, Filippo Burrone e Giuseppe Nocera.

L’Amministrazione comunale proseguono i consiglieri del Gruppo Dp interverrà con immediatezza per restituire il campo sportivo nelle condizioni migliori possibili e nel più breve tempo anche al fine di dare un segnale chiaro e tangibile che se c’e’ chi distrugge c’e’ al contrario vuole ricostruire.

La politica tutta, al netto delle appartenenze concludono i consiglieri comunali del Gruppo DP ha il dovere di essere unita e compatta non solo nella condanna di tali condotte ma anche nella necessità di agire insieme in difesa dei “nemici di Reggio Calabria” che con queste azioni barbare pensano, sbagliando , di rallentare un cambiamento necessario ed urgente oltre che culturale che deve partire dalle periferie per arrivare in centro città.