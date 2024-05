Incendio al campo sportivo di Catona, la solidarietà del sindaco Fragomeni

“L’incendio al manto erboso del campo di calcio di Catona è una coltellata alle spalle non solo di chi amministra in tempi difficili come questo, e tra mille difficoltà opera per garantire alla cittadinanza spazi di socialità, ma anche e soprattutto di chi in quel terreno di giuoco avrebbe dovuto giocare e svolgere tutte quelle attività che si praticano in un paese normale. L’indignazione per tali gesti di vigliaccheria è tanta, specie per chi, come me, conosce bene quello che si prova in certi momenti.

Come sindaco di Siderno, insieme a tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo piena solidarietà al primo cittadino di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e a tutti i cittadini di Catona, specie i più giovani, con l’auspicio che a breve saranno individuati i responsabili e che la struttura tornerà a essere pienamente agibile nel più breve tempo possibile”. Lo afferma in una nota Mariateresa Fragomeni, Sindaco di Siderno.