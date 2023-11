Salvini a Reggio, Staine: “Presenza del ministro rafforza ulteriormente l’impegno del governo a favore della Calabria”

«Dal mio primo giorno in Giunta, mi sono impegnata a sfruttare ogni risorsa disponibile per superare decenni di immobilismo. Ritengo gli investimenti in infrastrutture e trasporti come catalizzatori nodali per avviare un processo di sviluppo pratico. Attraverso il dialogo costante con il ministro Salvini, siamo impegnati più che mai nel potenziamento del servizio dei trasporti. Lo facciamo sulla base di una programmazione e pianificazione minuziose, focalizzate sull’ammodernamento delle reti e dei mezzi di trasporto, tanto più sull’assimilazione dei principi di sostenibilità. La presenza odierna del vicepremier rafforza ulteriormente l’impegno del governo, in particolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore della Calabria».

È quanto afferma Emma Staine, assessore regionale ai Trasporti e alle Politiche sociali, che ha partecipato questo pomeriggio all’inaugurazione della nuova sede cittadina del partito a Reggio Calabria, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini.

«Esprimo il caloroso benvenuto– ha poi aggiunto l’assessore Emma Staine – al consigliere regionale Giuseppe Mattiani, e ai consiglieri comunali di Reggio Calabria Armando Neri e Mario Cardia i quali si uniscono oggi alla Lega. Mattiani, Neri e Cardia giovani e rappresentativi del rinnovamento della classe politica, portano con loro l’esperienza e la passione necessarie per contribuire positivamente al nostro progetto politico. La Lega è un partito dinamico che continua ad attrarre soprattutto giovani, determinati a dedicarsi allo sviluppo della nostra regione. Anche così affrontiamo la grande sfida della costruzione del ponte sullo Stretto, e sono convinta che il consigliere regionale i due consiglieri comunali sapranno rappresentare le istanze del territorio reggino, incarnando i valori fondamentali del nostro partito».