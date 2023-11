Ritorno Falcomatà in Consiglio comunale, Castorina: “Nostra sfida sarà diminuire la tasse ed implementare i servizi”

“Il rientro in Consiglio comunale del sindaco Giuseppe Falcomatà non può che essere visto positivamente da tutta l’assise comunale e dall’intera città ma è del tutto evidente che in questa nuova fase politica che vivrà il Comune di Reggio Calabria serve alzare l’asticella politica e rilanciare sul tema delle tasse e sul tema dei servizi”.

Queste le dichiarazioni di Antonino Castorina, consigliere comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio, intervenuto oggi in Consiglio Comunale.

“L’uscita dal piano di riequilibrio finanziario è un dato politico importante che però non assume valore se non abbinato a misure precise ed urgenti in favore delle fasce deboli e connesso al mantenimento di servizi efficienti ed idonei per una città Metropolitana come Reggio Calabria”, dichiara Castorina.

“A tutte le forze politiche che compongono il Consiglio Comunale ed alla società civile che ci osserva la necessità di aprire una discussione franca sul futuro di Reggio”, prosegue Castorina. “Un futuro – conclude il consigliere comunale- che passa dallo sbloccare i cantieri, dall’intervenire sulle difficoltà ambientali e dalla necessità di spendere le risorse europee per tempo e per modo”.