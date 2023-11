Montebello Jonico: servizi cimiteriali esternalizzati

“A partire dalla fine di novembre, prenderanno il via i lavori di manutenzione e

decoro all’interno dei cimiteri comunali di Montebello Jonico, Saline, Fossato e

Masella. A partire dai primi giorni di dicembre, saranno attuate diverse

operazioni, tra cui tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione e

traslazione. Questi servizi, insieme alla manutenzione dell’impianto di

illuminazione votiva, saranno gestiti da una società esterna selezionata dal

Comune attraverso il project financing, processo completato mediante un

avviso pubblico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), come richiesto dalla normativa vigente.”.

L’Amministrazione comunale ha annunciato la scelta dell’esternalizzazione dei

servizi cimiteriali durante un incontro con gli uffici comunali e i rappresentanti

della Sacra Lux, l’operatore economico aggiudicatario di gestire tali servizi nei

prossimi anni, senza alcun costo che aggravi le casse dell’Ente Comunale.

Il sindaco Foti ha dichiarato che questa decisione è stata presa per perseguire

con maggiore efficacia gli obiettivi di efficienza, con particolare attenzione alle

esigenze delle famiglie e al rispetto del culto dei defunti. L’iniziativa è stata

fortemente voluta dall’intera amministrazione comunale, discussa e approvata

in Consiglio comunale, e si affianca ad altre iniziative già avviate in passato.

Il primo cittadino ha condiviso le sue speranze per il futuro in seguito al

confronto con la società aggiudicatrice, sottolineando che la Sacra Lux si è

impegnata a intervenire prontamente per le operazioni di sfalcio e decoro. La

società ha in programma di automatizzare gli ingressi, riqualificare gli spazi

comuni, ripristino delle fontane, ripristinare l’illuminazione votiva e installare un

sistema di videosorveglianza. Inoltre, sarà avviata una campagna di

comunicazione rivolta alla cittadinanza, e a partire da fine dicembre tutti i

servizi cimiteriali saranno regolamentati conformemente a quanto stabilito nella

gara d’appalto.

La Sacra Lux è nata nei primi anni ’90 come una piccola società artigiana

specializzata nell’installazione di impianti elettrici votivi cimiteriali, come spiega

Maria Giovanna Gaetano, giovane imprenditrice reggina e legale

rappresentante dell’azienda. Nel corso degli anni, l’azienda ha subito

un’evoluzione significativa, ampliando la sua gamma di servizi per offrire

qualità eccellente in ogni settore di competenza.

Maria Giovanna Gaetano sottolinea che la Sacra Lux nel corso degli anni ha

collaborato e collabora con numerose Pubbliche Amministrazioni,

impegnandosi in importanti investimenti mirati a migliorare l’efficienza e

l’affidabilità dei servizi offerti. Durante questo percorso di crescita, l’azienda ha

acquisito nuove e particolari specializzazioni, concentrando gli sforzi sulla

digitalizzazione e sulle pratiche sostenibili (green).

La visione imprenditoriale della Società va oltre i confini tradizionali, cercando

di superare la “comfort zone” per individuare nuove opportunità di crescita e

contribuire a una riqualificazione del settore. La digitalizzazione e l’attenzione

all’ambiente sono diventate pietre miliari della strategia aziendale, creando una

realtà di servizio più strutturata e moderna.

Come donna imprenditrice, sottolinea le sfide che affronta sul territorio,

riconoscendo che la battaglia è impegnativa. Tuttavia, ha accettato la sfida con

determinazione, cercando di superare il retaggio culturale che relega spesso

le donne ai margini e le considera poco credibili.

Concludendo, esprime il suo impegno nel cambiare questa prospettiva e

contribuire a creare un ambiente imprenditoriale più inclusivo e equo nel

settore cimiteriale.