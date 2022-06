Reggio, Anselmo (Azione): “Bene istituzione consulta metropolitana per la tutela della salute mentale”

“L’istituzione della consulta metropolitana per la tutela della salute mentale è un grande passo in avanti verso l’eliminazione delle barriere sociali. Apprendo con molto piacere che il consiglio metropolitano si sia espresso favorevolmente per l’istituzione della consulta metropolitana per la tutela della salute mentale. E’ un grande passo in avanti che fa della Città Metropolitana di Reggio Calabria il primo ente in Calabria a dotarsi di questo strumento che aiuterà moltissimo le persone che soffrono di disturbi mentali, aiutandoli in un già difficile reinserimento nella società civile e che migliorerà le condizioni di vita di tantissime persone che vivono in uno status di grave sofferenza. Solo con la sinergia tra istituzioni e associazioni del settore si può arrivare ad eliminare le barriere sociali”.

Lo afferma Michele Anselmo, segretario provinciale Azione.