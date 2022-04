Elezioni a Villa San Giovanni, il centrodestra si compatta: “Alle Comunali corriamo con un solo candidato sindaco”

Stamattina presso il coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria si è riunito il centrodestra, con un incontro fra i tre coordinatori territoriali dei principali partiti ed i rappresentanti delle varie anime interne alla xoalizione. L’incontro è nato su input del responsabile nazionale per il Sud e coordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, in totale sinergia con il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Denis Nesci (collegato in remoto), e con il coordinatore provinciale della Lega, Franco Recupero, e con il coinvolgimento dei delegati locali delle altre realtà appartenenti al Cdx.

Dall’ampio confronto tra le parti, nel corso di questo primo incontro è emersa l’unanime volontà – si legge in una nota – di correre tutti compatti, uniti alle prossime elezioni amministrative di Villa San Giovanni. Le forze politiche hanno messo un punto preciso su quest’aspetto, che ha visto tutti i rappresentanti concordi a creare un programma forte e unitario.

Le interpartitiche ovviamente non termineranno con questo primo incontro. I prossimi giorni, infatti, saranno dedicati ad individuare il miglior candidato a sindaco chiamato a guidare la Coalizione a Villa San Giovanni, puntando al rinnovamento ma anche alla valorizzazione delle migliori esperienze.