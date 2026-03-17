Crotone: avvio della raccolta differenziata nel quartiere Libertà Sottana

Prosegue con determinazione il percorso virtuoso della città di Crotone in materia di sostenibilità ambientale e corretta gestione dei rifiuti.

A partire dal prossimo 23 marzo, prenderà ufficialmente il via la raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere di Libertà Sottana, segnando un ulteriore passo in avanti verso un modello sempre più efficiente e sostenibile.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di riorganizzazione del servizio promosso dall’Amministrazione Comunale, realizzato in collaborazione con Akrea e con il sostegno del Conai, e punta a migliorare sensibilmente sia la qualità che la quantità della raccolta differenziata.

L’estensione del servizio porta a porta in questa zona rappresenta un tassello importante per consolidare i risultati già ottenuti: la città ha infatti recentemente superato il 50% di raccolta differenziata, un dato significativo che evidenzia l’efficacia delle azioni intraprese e la crescente sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientali.

Il nuovo sistema consentirà una gestione più puntuale dei rifiuti, riducendo l’impatto ambientale e contribuendo al miglioramento del decoro urbano. Per questo motivo, è fondamentale la collaborazione attiva dei residenti, chiamati a rispettare il calendario di conferimento e le corrette modalità di separazione dei materiali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla fase di informazione e sensibilizzazione: nelle scorse settimane è stata infatti realizzata un’ampia campagna informativa nel quartiere Libertà Sottana, grazie anche al prezioso contributo dei volontari di WWF e Legambiente, che hanno supportato le attività di divulgazione e il contatto diretto con i cittadini.

La partecipazione attiva della comunità rappresenta la chiave per consolidare e migliorare ulteriormente i risultati raggiunti, costruendo insieme una città più pulita, sostenibile e responsabile