Mirai Job Game, tra nuove competenze e orientamento al mondo del lavoro: grande partecipazione tra gli studenti delle scuole superiori calabresi

Avvicinare i giovani al mondo del lavoro, rafforzare le competenze e favorire scelte consapevoli per il futuro: sono questi gli obiettivi del progetto “Mirai”, promosso dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 per la Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto di orientamento – realizzato nell’ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021/2027 – OP 4 – Azione 4.b.1 – OIS – “Territorio in Azione” – mira a promuovere l’integrazione tra i servizi per l’impiego e gli attori del territorio, come enti locali, scuole, imprese, istituzioni pubbliche, enti di formazione e terzo settore. L’iniziativa è già in corso in numerose scuole superiori della Calabria: nelle cinque province, infatti, hanno aderito 84 istituti su 103 invitati, segno dell’interesse crescente verso strumenti concreti che aiutino i giovani a costruire il proprio percorso professionale.

Dopo una prima fase in cui gli studenti delle classi quarte e quinte, insieme ai rispettivi docenti e dirigenti scolastici, hanno incontrato a scuola referenti dei Centri per l’Impiego, avviando un percorso strutturato di formazione e confronto su politiche attive del lavoro, opportunità legate all’autoimprenditorialità e competenze – soprattutto digitali – necessarie per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro, nei mesi di febbraio e marzo, hanno preso il via le attività del Mirai Job Game.

Si tratta di una competizione educativa tra studenti con quiz e sfide sui temi del lavoro, delle competenze e della sicurezza a scuola, sulla strada e nei luoghi di lavoro. Grande entusiasmo è stato registrato tra le scuole partecipanti sull’intero territorio calabrese, come attestano le dichiarazioni di alcuni docenti, soddisfatti dell’opportunità offerta ai loro alunni.

«Hanno partecipato con curiosità e proattività, mostrandosi particolarmente coinvolti nella sessione del job game. Riteniamo che tale progetto sia stato efficace e stimolante per la crescita degli studenti, in quanto ha offerto loro strumenti utili per riconoscere con maggiore consapevolezza le proprie attitudini, accorciando le distanze tra la scuola e le dinamiche reali del mercato del lavoro. Inoltre, i