Da domani online il nuovo sito istituzionale del Comune di Crotone

Il Comune di Crotone informa la cittadinanza che da domani 18 marzo è online il nuovo sito istituzionale dell’Ente, uno strumento completamente rinnovato non solo nella grafica, ma anche nei contenuti e nelle funzionalità, progettato per garantire un accesso semplice, veloce e trasparente alle informazioni e ai servizi comunali.

Il sito non rappresenta soltanto un aggiornamento della precedente piattaforma, ma si trasforma in un vero e proprio portale digitale pensato per diventare il punto di riferimento online tra Amministrazione e cittadini. L’obiettivo è offrire uno spazio unico, moderno e facilmente consultabile nel quale trovare informazioni, servizi e strumenti utili per interagire con l’Ente in maniera più immediata.

La realizzazione del nuovo portale del Comune di Crotone è stata finanziata a valere sui fondi del PNRR per la digitalizzazione, nello specifico quella pensata per migliorare l’esperienza del cittadino nei servizi pubblici, e segue le più recenti linee guida nazionali per i siti della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione all’accessibilità, alla trasparenza amministrativa, alla semplicità di navigazione e alla piena fruibilità da dispositivi mobili, sempre più utilizzati dai cittadini per accedere ai servizi pubblici.

Attraverso la nuova piattaforma sarà possibile consultare con maggiore facilità notizie, avvisi, atti amministrativi, informazioni sugli uffici, sui servizi e sulle attività dell’Ente, oltre ad accedere alle sezioni dedicate ai procedimenti e ai servizi online. L’organizzazione dei contenuti è stata pensata per rendere la ricerca delle informazioni più intuitiva e immediata, riducendo i passaggi necessari per trovare ciò che si cerca.

Tra le novità più significative introdotte dal nuovo portale vi è la possibilità per i cittadini di prenotare direttamente online gli appuntamenti con gli uffici dei diversi settori del Comune.

Si tratta di un servizio pensato per semplificare l’accesso agli sportelli, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’organizzazione delle attività amministrative, consentendo agli utenti di scegliere in autonomia giorno e orario per essere ricevuti dagli uffici competenti.

Il nuovo portale rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione e modernizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di rendere il rapporto tra Amministrazione e cittadini sempre più diretto, efficiente e trasparente. Un’infrastruttura digitale pensata non solo come vetrina informativa, ma come vero e proprio strumento operativo per facilitare la relazione tra il Comune e la comunità.

Il sito sarà costantemente implementato e aggiornato con nuovi servizi digitali e ulteriori funzionalità, con l’intento di migliorare progressivamente l’esperienza degli utenti e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze della cittadinanza.

“Il nuovo portale rappresenta un passo importante nel percorso di innovazione e digitalizzazione dell’Ente. Non si tratta semplicemente di un restyling grafico, ma di uno strumento pensato per rendere più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. La possibilità di prenotare online gli appuntamenti con gli uffici è solo una delle novità che vanno nella direzione di una pubblica amministrazione più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze della comunità” dichiara il vicesindaco Sandro Cretella.

“Un punto di partenza per avvicinare i cittadini ai servizi dell’ente attraverso il portale, in conformità agli standard nazionali. Non è stato un lavoro semplice, che ha richiesto e richiederà sforzi continui per allineare e aggiornare il nuovo sito con l’obiettivo di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini. Il ringraziamento va a tutto il personale impegnato nella progettazione del sito, nel popolare i contenuti, e nell’interfacciarsi continuamente con i referenti del ministero per condividere gli stati di avanzamento. Da domani si apre una nuova fase, e un nuovo paradigma che, come dicevo, mira a porre il cittadino al centro dell’attenzione.” ha dichiarato l’assessore Luca Bossi.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a visitare il nuovo portale istituzionale e a utilizzarlo come canale principale per restare aggiornati sulle attività dell’Ente, sui servizi disponibili e sulle opportunità offerte alla comunità.