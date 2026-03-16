Successo per la partecipazione del Comune di Crotone alla Borsa Mediterranea del Turismo

Il Comune di Crotone, dal 12 al 15 marzo, ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, uno degli appuntamenti più importanti per il settore turistico a livello nazionale e internazionale, all’interno dello stand della Regione Calabria.

Nel corso della manifestazione la delegazione crotonese ha preso parte a due workshop professionali dedicati agli incontri B2B, occasioni di confronto e networking con operatori del settore turistico.

Complessivamente sono stati incontrati 21 buyer provenienti da 11 diverse nazioni, a conferma dell’interesse crescente verso destinazioni autentiche e ancora poco esplorate dai grandi flussi turistici. In particolare si è registrata una presenza significativa di operatori provenienti dagli Stati Uniti, oltre a contatti con operatori che lavorano sul mercato giapponese, interessati a inserire il territorio crotonese nei propri itinerari con l’obiettivo di proporre ai viaggiatori nuove mete caratterizzate da forte identità culturale e autenticità.

Resta inoltre stabile l’interesse da parte dei buyer provenienti dal Nord Europa, con operatori di Regno Unito, Svezia, Norvegia, Polonia e Finlandia che continuano a guardare con attenzione alle destinazioni del Sud Italia.

Parallelamente si sono svolti incontri con 15 operatori turistici italiani, la maggior parte dei quali specializzati nell’incoming di clientela straniera, interessati a sviluppare proposte di viaggio che includano Crotone e il territorio del Marchesato crotonese.

Nel corso della fiera è stato inoltre registrato un buon interesse per lo stand della Regione Calabria, all’interno del quale era collocata anche la promozione del territorio crotonese.

In particolare emerge un crescente interesse da parte degli operatori verso destinazioni nuove e ancora autentiche, capaci di intercettare una domanda turistica sempre più orientata verso mete meno soggette ai fenomeni di overtourism.

Presente alla manifestazione anche l’assessore al Turismo Giovanna Lamanna, che sottolinea il valore strategico della partecipazione alla fiera.

“La presenza del Comune di Crotone alla BMT rappresenta un momento importante per far conoscere il nostro territorio a operatori provenienti da diversi paesi. L’interesse riscontrato nei confronti della nostra destinazione conferma che Crotone possiede tutte le caratteristiche per attrarre un turismo internazionale sempre più attento all’autenticità dei luoghi, alla cultura e alle esperienze legate al territorio. Continueremo a lavorare per rafforzare queste relazioni e per costruire opportunità concrete di sviluppo turistico per la città” ha dichiarato l’assessore Lamanna

La partecipazione alla BMT ha rappresentato quindi un’importante occasione per rafforzare le relazioni con operatori turistici nazionali e internazionali e consolidare la presenza di Crotone nei circuiti del turismo organizzato.