Per la provincia di Crotone finanziati 9 mln per l’edilizia scolastica: progetti fermi da 10 anni

Sono tredici gli interventi per le scuole superiori crotonesi ammessi al finanziamento previsto dalla Rimodulazione dei due Piani di interventi di Edilizia Scolastica per le Province e Città Metropolitane del Ministero per la Pubblica Istruzione, per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro. Ne dà notizia in una nota la Provincia di Crotone.

Si tratta di finanziamenti grazie ai quali si potranno completare progetti come quello del nuovo Liceo Gravina o del Gangale di Cirò Marina che sono fermi ormai da più lustri e mettere in sicurezza scuole storiche come il Liceo classico Pitagora e l’Ipsia Barlacchi nei quali, di recente, si sono registrati diversi cedimenti nei solai. Gli interventi previsti riguardano lavori di completamento del polo scolastico ‘Gangale’ località Ceramidio di Cirò Marina corpo A-B (1.400.000 euro); completamento del nuovo polo scolastico in località Foresta di Petilia Policastro con la realizzazione della Palestra e dei laboratori (1.400.000,00 euro); Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edifico scolastico liceo ‘Borrelli’ di Santa Severina (388.000,00 euro); Lavori di costruzione della nuova sede dell’istituto magistrale ‘Gravina’ di Crotone (2.000.000,00 euro); Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’istituto professionale Ipsia ‘Barlacchi’ di Crotone (409.007,55€); Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico dell’istituto scolastico liceo statale ‘Gravina’ di Crotone – Plesso ex Clinica S. Francesco. (400.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico dell’istituto scolastico Ipsia ‘Barlacchi’ di Crotone (600.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico del liceo classico ‘Pitagora’ di Crotone (600.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria dell’edifico scolastico liceo scientifico ‘Filolao’ di Crotone (450.000,00€) Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico dell’istituto tecnico commerciale ‘Lucifero’ di Crotone (430.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto tecnico industriale ‘Donegani’ di Crotone (280.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria e efficientamento energetico dell’istituto tecnico nautico statale ‘Ciliberto’ di Crotone (430.000,00€); Lavori di manutenzione straordinaria dell’istituto tecnico statale geometri ‘Santoni’ di Crotone (380.000,00€).

Soddisfazione per l’importante risultato ottenuto hanno espresso il Presidente Sergio Ferrari ed il consigliere con delega all’Edilizia Scolastica Fernando Militerno: “La portata delle azioni da mettere in campo è di notevole rilevanza ed andrà a migliorare la situazione di molte scuole crotonesi e di conseguenza di migliaia di nostri studenti e personale scolastico tutto. In alcuni casi si tratta di interventi fondamentali, attesi da oltre dieci anni! Strategici saranno gli adeguamenti in ambito energetico che consentiranno anche un notevole risparmio per le casse dell’Ente”.