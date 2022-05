Alecci all’Agorà del Pd di Isola Capo Rizzuto: “Carenza idrica tra i principali problemi, Regione intervenga”

“Oggi ho preso parte all’Agorà del Partito Democratico all’interno della Sala Consiliare del Comune di Isola Capo Rizzuto. E’ stata un’occasione importante per incontrare e ascoltare i cittadini del crotonese. Un territorio bellissimo, ricco di potenzialità, soprattutto dal punto di vista turistico e agroalimentare. Ma nell’incontro odierno sono state portate all’attenzione dei partecipanti anche numerose criticità, tra cui principalmente quella della carenza idrica, che in alcune zone può portare alla mancanza dell’acqua corrente anche per una settimana, con comprensibili ripercussioni negative sull’attività delle strutture ricettive, della ristorazione, delle aziende agricole. Sono, dunque, necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e adeguamento delle reti idriche, a cominciare da quelle più datate e obsolete. Questa è certamente una delle prime problematiche che la nuova Multiutility voluta da questo Governo Regionale dovrà cercare di risolvere. In queste condizioni parlare di sviluppo e di rilancio diventa oggettivamente impossibile.

Con l’incontro di Isola Capo Rizzuto, ancora una volta i circoli del Partito Democratico si dimostrano attenti alle esigenze dei territori. Anche l’Agorà di oggi ha avuto il merito di riunire allo stesso tavolo tutti gli attori legati alla problematica. All’incontro promosso e moderato dal Segretario del Circolo PD di Isola Capo Rizzuto Andrea Filici sono stati invitati, infatti, il Sindaco di Isola C.R. Maria Grazia Vittimberga, il Segreterario del PD Calabria Bicola Irto, Nicola Belcastro del PD Calabria, Carla Girasole, Gina Squillace e Leo Barberio del PD Crotone, Salavatore Pignataro per Copagri, Antonio Tambaro per Coldiretti, Fabrizio Fauci per Confagricoltura, Salvatore Codispoti per Cia, Roberto Torchia per il Consorzio di Bonifica”.

Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci.