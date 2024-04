Lamezia Terme, l’amministrazione comunale replica alle speculazioni: “Sul nostro impegno e orientamento massima chiarezza e rispetto per gli elettori”

In risposta alle recenti speculazioni e dubbi sollevati riguardo all’impegno e all’orientamento dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, desideriamo chiarire alcuni punti fondamentali.

E’ strano il funambolismo di qualcuno che, eletto grazie anche ai voti ed alle liste dell’odierna maggioranza, oggi siede nei banchi dell’opposizione. Con uno strano esercizio di equilibrismo egli quando si tratta di lodare i diversi risultati positivi raggiunti dall’amministrazione cittadina si erge a solerte collaboratore con la stessa e con gli uffici decantando suoi meriti a noi sconosciuti e non basati sulla realtà (come, ad esempio, in riferimento allo stadio Gianni Renda, al Parco Mitoio, a diversi Edifici scolastici, ecc.), in altri casi si trasforma, invece, in novello censore.

La Politica, quella con la P maiuscola, richiede chiarezza e rispetto per il mandato degli elettori.

È stato portato all’attenzione un presunto abbandono del civismo da parte del governo Mascaro. Va da sé che civismo e partiti non sono mai in antitesi, anzi. Sono due facce della stessa medaglia che raffigura e rappresenta la collettività nel suo insieme. La democrazia si fonda sui partiti che ovviamente sanno e devono saper ascoltare e rappresentare il sano civismo al fine di garantire la massima partecipazione collettiva alla vita pubblica. L’operato dei membri del Consiglio si basa sulla volontà di servire la comunità senza distinzioni di colore politico. Riguardo alle critiche formulate nei confronti dell’amministrazione, è importante sottolineare che il dibattito costruttivo fa parte del processo democratico e viene accolto con apertura e rispetto.

Tuttavia, è fondamentale che tali critiche siano motivate da un genuino interesse per il miglioramento della città e non influenzate da egoistici interessi o da tattiche politiche, dettate da suggeritori esterni. Per quanto concerne l’attività consiliare e l’approvazione dei bilanci, ribadiamo il nostro impegno per una gestione trasparente e responsabile delle risorse pubbliche, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Tuttavia, va riconosciuto che la Città merita sempre il meglio, e i risultati ottenuti dall’Amministrazione Mascaro lo dimostrano chiaramente: Approvazione dei bilanci; Piano Opere Pubbliche; Documento Unico di Programmazione (DUP); Piano Economico e Finanziario (PEG); Risanamento dei conti comunali; Approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC); Progettazione di opere pubbliche per un valore superiore a 200 milioni di euro.

Inoltre, sono state allocate risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Piano Nazionale di Qualità dell’Aria (PinQua), dall’Agenda Urbana e dalla Rigenerazione Urbana.

Il 2024 segna l’inizio dei lavori finanziati con il PNRR, con un particolare focus sulle infrastrutture e le sfide urbane come la gestione delle buche stradali e la problematica dei cani randagi.

Come sempre continueremo a lavorare con dedizione e trasparenza esclusivamente per il bene della nostra comunità, lasciando ad altri interessi di parte che mal si coniugano con l’amministrazione pubblica.

La maggioranza del governo cittadino