Crotone, è online l’Albo dei baby sitters

“Con la pubblicazione sul sito dell’Ente, l’Albo dei e delle Baby Sitters ha assunto la sua ufficialità.

Il percorso che ha portato alla concretizzazione della proposta della Commissione Pari Opportunità, oltre che dalle sue componenti è stato supportato dalla Giunta, dagli uffici amministrativi, da FenImprese ma soprattutto ha rivelato la professionalità di chi ha proposto la sua candidatura per dare vita a questo innovativo strumento che si propone di fornire un supporto a tante famiglie.

Famiglie che potranno reperire operatrici qualificate e formate professionalmente alle quali affidare i propri figli.