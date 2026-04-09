Cosenza inaugura Largo Mario Gualtieri

Sabato 9 alle ore 10:00, sarà ufficialmente inaugurato Largo Mario Gualtieri, nei pressi del passaggio a livello di Cosenza Casali. Uno spazio urbano dedicato alla memoria di uno dei più amati artisti e protagonisti della cultura cosentina.

Un traguardo importante, frutto di anni di impegno, determinazione e collaborazione tra realtà del territorio. L’iniziativa – si legge in un comunicato stampa – nasce infatti grazie al lavoro condiviso tra Hobby Color, Massimiliano Gualtieri e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

L’inaugurazione rappresenta non solo l’intitolazione di un luogo, ma un gesto concreto di riconoscimento verso una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia e nell’identità della città di Cosenza.

L’evento si svolgerà in un clima di partecipazione e condivisione, con momenti di intrattenimento e un DJ set a cura di Franco Siciliano, che accompagnerà la mattinata rendendola un’occasione di incontro per tutta la comunità.

Alla cerimonia prenderanno parte:

il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso

il Viceprefetto Vicario, Dott.ssa Rosa Correale

Massimiliano Gualtieri, figlio di Mario Gualtieri

La realizzazione di Largo Mario Gualtieri si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione urbana e culturale, volto a restituire alla città luoghi capaci di raccontare storie, identità e memoria collettiva.

Dopo anni di impegno e di battaglie condivise, questo progetto rappresenta oggi un simbolo concreto di come la sinergia tra istituzioni, imprese e cittadini possa generare valore e lasciare un segno duraturo nel territo