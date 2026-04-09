Cosenza inaugura Largo Mario Gualtieri

Sabato 9 alle ore 10:00, sarà ufficialmente inaugurato Largo Mario Gualtieri, nei pressi del passaggio a livello di Cosenza Casali. Uno spazio urbano dedicato alla memoria di uno dei più amati artisti e protagonisti della cultura cosentina.
Un traguardo importante, frutto di anni di impegno, determinazione e collaborazione tra realtà del territorio. L’iniziativa – si legge in un comunicato stampa – nasce infatti grazie al lavoro condiviso tra Hobby Color, Massimiliano Gualtieri e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.
L’inaugurazione rappresenta non solo l’intitolazione di un luogo, ma un gesto concreto di riconoscimento verso una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia e nell’identità della città di Cosenza.
L’evento si svolgerà in un clima di partecipazione e condivisione, con momenti di intrattenimento e un DJ set a cura di Franco Siciliano, che accompagnerà la mattinata rendendola un’occasione di incontro per tutta la comunità.
Alla cerimonia prenderanno parte:
- il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso
- il Viceprefetto Vicario, Dott.ssa Rosa Correale
- Massimiliano Gualtieri, figlio di Mario Gualtieri
La realizzazione di Largo Mario Gualtieri si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione urbana e culturale, volto a restituire alla città luoghi capaci di raccontare storie, identità e memoria collettiva.
Dopo anni di impegno e di battaglie condivise, questo progetto rappresenta oggi un simbolo concreto di come la sinergia tra istituzioni, imprese e cittadini possa generare valore e lasciare un segno duraturo nel territo