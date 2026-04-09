Back to the BoCs: a Cosenza riflessioni sull’arte contemporanea e le sue trasformazioni

Sabato 11 aprile, alle ore 18.00, la Galleria d’Arte Ellebi di Cosenza ospita Back to the BoCs – L’arte contemporanea oggi: traiettorie di una trasformazione, un incontro dedicato alla riflessione sull’arte contemporanea e sulle trasformazioni che ne hanno ridefinito linguaggi, dinamiche e prospettive negli ultimi anni.

A distanza di un decennio dal progetto BoCs Art – Ricognizioni sui linguaggi del contemporaneo, curato da Alberto Dambruoso, l’evento intende ripercorrere quell’esperienza come punto di partenza per interrogarsi sul presente. Storico e critico d’arte tra i più attivi nel panorama nazionale, Dambruoso ha contribuito in modo significativo alla diffusione e al dibattito sull’arte contemporanea in Italia: agli inizi del 2010 ha ideato I Martedì Critici, una serie di incontri-dibattito a cadenza settimanale che, negli anni, ha coinvolto i maggiori artisti, galleristi e critici italiani e internazionali. Il ciclo si è svolto in importanti sedi istituzionali – dall’Auditorium di Mecenate al Chiostro e Tempietto del Bramante, fino alla Quadriennale, al Museo MACRO e al MAXXI di Roma, oltre al Museo PAN e al Museo MADRE di Napoli e al Museo Pecci di Milano – diventando un punto di riferimento stabile per il confronto culturale e la divulgazione critica.

In questo contesto si inserisce il progetto BoCs Art, che ha rappresentato un momento significativo per il territorio, coinvolgendo numerosi artisti emergenti, tra cui un giovane Arjan Shehaj.

Proprio la mostra personale di Arjan Shehaj, inaugurata lo scorso 14 marzo presso la Galleria Ellebi, rappresenta oggi lo spunto per un confronto più ampio: un’occasione per analizzare come la sua ricerca pittorica si sia evoluta nel tempo e come si inserisca nel contesto contemporaneo.

L’incontro si propone di aprire una riflessione articolata su temi centrali: la trasformazione dei linguaggi artistici, il mutato ruolo delle gallerie d’arte – sempre più chiamate a essere luoghi di ricerca, mediazione e costruzione di senso – e le nuove dinamiche che attraversano il sistema dell’arte.

In un momento storico in cui l’immagine è sempre più diffusa e accessibile, Back to the BoCs invita a distinguere, comprendere e approfondire. Un’occasione per fermarsi e leggere con maggiore consapevolezza il presente, restituendo all’arte il suo valore più autentico: esperienza, pensiero e visione.