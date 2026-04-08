Sold out vicino per Joey & Rina: sabato la grande notte della social dance a Corigliano-Rossano

L’attesa è alta e i biglietti stanno andando a ruba: tutto pronto per la grande serata di danza in programma questo sabato 11 aprile 2026 ai GG Studios, dove torneranno protagonisti ritmo, energia e voglia di stare insieme.

Dopo il successo travolgente della “Bachata Social Corigliano”, che ha richiamato centinaia di appassionati, la città si prepara a vivere un nuovo appuntamento imperdibile con la danza. Ospiti d’eccezione Joey & Rina, ballerini e coreografi siciliani tra i più seguiti in Italia, veri pionieri della “Social Dance”, diventati virali sui social grazie a coreografie semplici e coinvolgenti.

Il programma prenderà il via alle ore 17:00 con uno stage dedicato ai balli di gruppo, pensato per tutti, dai principianti agli appassionati, per imparare divertendosi e condividere la passione per il ballo.

Dalle 20:30 spazio all’apericena, che introdurrà il momento clou della serata: uno spettacolo carico di energia e partecipazione, capace di trasformare l’evento in una vera esperienza collettiva fatta di musica, sorrisi e connessioni.

L’evento si terrà presso i GG Studios, in Contrada Oliveto Longo (area urbana Rossano. Per partecipare è possibile registrarsi tramite QR code presente in locandina oppure contattare i numeri 0983 536026 – 377 3619353, o tramite il seguente link: https://eilopass.it/registration/orWpxF5To4eRVS0sJWX0

Una notte che si preannuncia già un successo annunciato, pronta a far ballare Corigliano-Rossano fino all’ultimo passo.