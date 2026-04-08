Festa della Riganella, il Sindaco: “Bene impegno associazioni per cultura arbereshe. Così si consegna testimone memoria a nuove generazioni”

Eventi come la Festa della Riganella, il dolce pasquale dalla simbolica forma a spirale, preparato nelle famiglie a partire dal Giovedì Santo e consumato solo dopo il mezzogiorno del sabato, rappresentano un’occasione importante per consegnare soprattutto alle nuove generazioni il testimone della memoria, della tradizione e della cultura arbëreshe, altrimenti destinato a soccombere rispetto alle mode commerciali che rendono ogni posto uguale ad un altro.

POMILLO: EREDITÀ DA PRESERVARE E TRAMANDARE

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo complimentandosi con l’Associazione culturale Arberia per l’impegno e la passione dimostrate anche per la seconda edizione dell’iniziativa che pone al centro molto di più che una ricetta, un’eredità che va custodita, preservata e tramandata.

CONTINUARE A COSTRUIRE CONSAPEVOLEZZE INTORNO A PATRIMONIO DISTINTIVO

Eravamo e restiamo convinti – aggiunge il Primo Cittadino – che è solo attraverso la valorizzazione delle nostre tradizioni che possiamo costruire consapevolezze intorno al nostro patrimonio distintivo ed identitario, leva di sviluppo per i territori che ambiscono ad essere destinazione turistica, esperienziale ed attrattiva.

I COMPLIMENTI ALLA VINCITRICE STEFANIA FUSARO

Rivolgiamo alla vincitrice, Stefania Fusaro, i più sentiti auguri per il meritato riconoscimento che premia non solo la qualità, ma anche l’impegno a spingere più in là un tesoro come quello rappresentato dalle ricette della memoria, che si tramandano da madre in figlia e che come la lingua arbëreshe ci auguriamo possa essere presa in consegna dai giovani di oggi.