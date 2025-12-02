“Credo che non ci sia sogno più bello di un mondo dove il pilastro fondamentale dell'esistenza è la fratellanza, dove i rapporti umani sono basati sulla solidarietà, un mondo in cui siamo tutti d'accordo solla necessità della giustizia sociale e ci comportiamo di conseguenza” - Luis Sepúlveda
Sinergia anti-evasione tra Procura di Paola, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza hanno stipulato un accordo finalizzato a consolidare i rapporti interistituzionali nelle fasi di sviluppo delle attività di contrasto ai più gravi illeciti di carattere penal-tributario.

Più specificamente, nel solco delle consolidate prassi di collaborazione già in essere, il Protocollo d’intesa, sottoscritto in data odierna, intende rafforzare la sinergia operativa tra gli enti firmatari nelle diverse fasi di verifica fiscale, di successivo accertamento dei tributi e nelle correlate indagini penali, attraverso modalità di confronto rapide e condivise tra tutti gli attori coinvolti.

L’accordo, siglato presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza dal Procuratore della Repubblica di Paola, dott. Domenico Fiordalisi, dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Giuseppe Dell’Anna, e dal Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza, dott. Giuseppe Sifonetti, prevede un coordinamento strutturale volto a migliorare complessivamente l’efficacia e la tempestività delle azioni contro l’evasione fiscale.

In particolare, in forza dell’odierno accordo, saranno intensificati e migliorati lo scambio di dati e documenti di reciproco interesse istituzionale a contrasto dell’evasione fiscale, orientando le attività d’indagine verso la repressione delle condotte maggiormente lesive per lo Stato e perseguendo l’obiettivo comune di un effettivo recupero dei tributi evasi.

