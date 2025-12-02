“Le Clementine della Solidarietà”: il Lions Club Arbëria porta a Roma il frutto simbolo della Sibaritide

Le clementine della Piana di Sibari tornano protagoniste di un gesto di solidarietà. Sabato 6 dicembre 2025, alle ore 9:30, presso la Città Ecosolidale della Comunità di Sant’Egidio a Roma, si terrà l’iniziativa “Le Clementine della Solidarietà”, promossa dal Lions Club Arbëria, presieduto da Franca Canadè, in collaborazione con il Lions Club Roma Quirinale e con il supporto dei Distretti Lions 108YA e 108L.

L’evento, che unisce idealmente la Sibaritide alla capitale, è un service di valore sociale e simbolico nato per donare frutti e speranza a famiglie vulnerabili e persone senza dimora.

«Le Clementine della Solidarietà – ha spiegato la presidente Franca Canadè – raccontano come un gesto semplice possa trasformarsi in un segno potente di fraternità. Dal 2022 portiamo le nostre clementine nei luoghi del bisogno: prima in Campania, ora a Roma, perché il nostro motto We Serve diventi concreto».

Canadè ha ricordato che il progetto risponde a due cause globali del Lions International: Hunger e Humanitarian Needs, offrendo cibo sano e dignitoso e rafforzando il legame con la comunità.

«Ogni Natale – ha aggiunto – la comunità sa che i Lions ci saranno. Servire e creare legami è la nostra missione».

L’iniziativa è possibile grazie alla collaborazione con aziende calabresi come Carpenaturam, Morgia e COAB, che in tre anni hanno donato oltre 46 quintali di clementine, trasformando l’identità territoriale in solidarietà concreta.

«Questo progetto – ha concluso Canadè – ha anche un valore educativo: i giovani Lions imparano che servire significa esserci per gli altri, con umiltà e con il cuore».

Saranno presenti, tra gli altri, i governatori distrettuali Graziella Puddu (108L) e Pino Naim (108YA), il presidente del Lions Club Roma Quirinale Stefano Bottaro, la presidente del Consiglio dei Governatori Lions Multidistretto 108 Italy Rossella Vitali, massima autorità lionistica, e i rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio.