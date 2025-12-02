Adeguamento al Progetto Polis: l’ufficio postale di Vakarici chiuso al pubblico da giovedì 4 a sabato 6 dicembre

L’Ufficio Postale di via Loggitelle, al civico 23, resterà chiuso al pubblico da giovedì 4 a sabato 6 dicembre per consentire i lavori infrastrutturali relativi al progetto POLIS. Dal 9 dicembre al 24 marzo 2026 l’Ufficio Postale sarà trasferito in un container nel piazzare adiacente.
DAL 9 E FINO A MARZO SERVIZI POSTALI SARANNO GARANTITI IN UN CONTAINER
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo che ne ha ricevuto comunicazione dalla direzione della filiale.
RIVOLERSI AGLI UFFICI DI SAN GIORGIO A., CANTINELLA E SAN COSMO A.
Durante la chiusura dal 4 al 6 dicembre, per il ritiro della posta i cittadini potranno rivolgersi agli uffici postali limitrofi e, in particolare, a quello di San Giorgio Albanese, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 13,45 ed il sabato dalle ore 8,20 alle ore 12,45; e a quello di Cantinella sito in Piazza Madonna di Fatima. Entrambi dotati di ATM fruibile H24. Per necessità è possibile rivolgersi anche allo sportello di San Cosmo Albanese.
UFFICIO POSTALE RIAPRIRÀ IL 28 MARZO
Dal giorno dopo l’Immacolata, il 9 dicembre l’ufficio postale sarà trasferito in un container ubicato nel piazzale adiacente, aperto al pubblico negli orari consueti. Salvo imprevisti, l’Ufficio Postale riaprirà nella sua sede originaria il 28 marzo.