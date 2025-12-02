Pietrapaola: completato il restauro e la messa in sicurezza della cappella cimiteriale

Cappella Cimiteriale, è stato completato l’intervento di recupero conservativo strutturale e conservativo dell’opera. Per un importo complessivo di quasi 100 mila euro, i lavori hanno riguardato il consolidamento, il restauro e la messa in sicurezza dell’edificio religioso, attraverso il rifacimento delle fondamenta e della copertura.

INVESTITI QUASI 100 MILA EURO DI FONDI REGIONALI

È quanto fa sapere il Sindaco Manuela Labonia sottolineando che l’intervento rientra tra le azioni di rigenerazione dei luoghi di culto e delle aree cimiteriali, coerenti con la linea regionale per la messa in sicurezza e la tutela del patrimonio edilizio comunale e che nei prossimi mesi seguirà la benedizione solenne di Don Raffaele Forellino in accordo con il Vescovo Mons. Maurizio Aloise.

UNA SCELTA DI CONTINUITÀ E CURA DEL TERRITORIO

Il progetto era stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale e ritenuto meritevole di approvazione, con immediata esecutività deliberata all’unanimità dalla Giunta. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Berardi di Pietrapaola.

UNA COMUNITÀ CHE TUTELA I BENI DI VALORE COLLETTIVO

Con questo intervento, Pietrapaola conferma la propria attenzione verso il decoro urbano, la sicurezza e la salvaguardia dei beni di valore collettivo, rafforzando l’impegno dell’Esecutivo civico per un territorio ordinato, curato e rispettoso della sua storia.