Presentato il Centro Nazionale per la Salute del Cervello e le Neuroscienze Avanzate che sarà intitolato a Francesco Occhiuto

È stato firmato in Senato il protocollo d’intesa tra Unical, CNR e Fondazione ‘Le idee di Chicco’ per la realizzazione, presso l’Università della Calabria, del ‘Centro Nazionale per la Salute del Cervello e le Neuroscienze Avanzate’. La struttura, che sarà intitolata a Francesco Occhiuto, ha l’obiettivo di sviluppare ricerche sui meccanismi cerebrali alla base delle malattie neurologiche e psichiatriche e di migliorare la diagnosi precoce. “Con la firma di questa convenzione, celebriamo un passo importante – ha detto la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli – Non è solo un progetto scientifico ma un segno d’amore verso la vita”.

“Quella della ‘Fondazione le idee di Chicco’ è un’iniziativa di alto merito che tutti noi sosterremo – ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato Maurizio Gasparri -. Abbiamo il dovere di aiutare chi affronta momenti di fragilità. Questo è molto più importante degli emendamenti che si discutono in queste ore”. “Sono orgoglioso, da calabrese, che proprio sulle scienze del cervello e della mente possa nascere, abitare e prosperare un centro di eccellenza nella nostra terra – ha detto il senatore Pd Filippo Sensi -. È una sfida enorme, di salute e di salvezza, di diritto e di cittadinanza”.

“Un pensiero di gratitudine va a Francesco, giovane psicologo, la cui vita, interrotta troppo presto, continua a generare luce, idee e cammini nuovi – ha detto don Giacomo Tuoto, presidente della Fondazione ‘Le idee di Chicco’ – La nostra gratitudine va anche al papà, il senatore Mario Occhiuto, che ha voluto fortemente questa Fondazione per trasformare un dolore profondissimo in un’opera di bene”.

“Il nostro ateneo crede fermamente nella realizzazione di questo progetto, che consentirà di realizzare in Calabria un centro unico – ha sottolineato il rettore di UniCal, Gianluigi Greco – dove si potrà studiare il cervello da una dimensione e da una prospettiva che non esiste attualmente in Italia e che ha pochi similari”. “Questo progetto nasce grazie alla forza di chi ha saputo trasformare un dolore incredibile in un’azione che darà speranza non soltanto a chi ha un disagio mentale ma anche alle nostre conoscenze scientifiche” – ha aggiunto il presidente nazionale del CNR, Andrea Lenzi.

“Quasi l’80% dei giovani dai 20 ai 29 anni ha avvertito l’esigenza di un supporto psicologico – ha detto il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini – Come Ministero abbiamo messo trecento milioni a disposizione delle singole università affinché predisponessero sportelli, assistenza psicologica, verifiche sull’impatto delle dipendenze, tentativi di socializzazione”. “Se in un periodo della vita si hanno delle difficoltà, non è un atto di debolezza, non va nascosto, anzi è un atto di forza. Se qualcuno troverà la luce, e sarà grazie a Chicco, io sarò felice”, ha concluso il senatore Mario Occhiuto.

