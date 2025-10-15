Evade tasse per 165mila euro: nei guai un imprenditore cosentino

Avrebbe evaso le imposte per 165 mila euro, risultando ‘evasore totale’: si tratta di un imprenditore cosentino, a cui i finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno notificato, questa mattina, il provvedimento interdittivo del divieto temporaneo di esercitare l’attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi di imprese per un anno. All’indagato, a cui viene contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, le Fiamme gialle hanno sequestrato titoli e denaro ritenuti provento delle operazioni illecite.

Le indagini, svolte dai militari della Compagnia di Castrovillari con il coordinamento della Procura di Cosenza, hanno riguardato la verifica e l’analisi della documentazione contabile di una società con sede a Castrolibero, utilizzata a sostegno e giustificazione di una articolata operazione commerciale, che ha consentito di ricostruire l’uso di fatture emesse da una società. Anche attraverso perquisizioni nei locali dell’azienda, è stato possibile accertare la falsità di alcuni documenti relativi a falsi costi sostenuti al fine di evadere le imposte, risparmiando circa 165 mila euro che avrebbero dovuto essere versate all’Erario.