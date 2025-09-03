Torna “Birriamo”: tre giorni di musica, birra e spettacolo a Settimo di Montalto Uffugo

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’associazione “Apriti Se.Sa.Mo”, guidata con passione da Francesco Casale, è pronta a far battere di nuovo il cuore dell’estate montaltese, e non solo, con la seconda edizione di “Birriamo”, l’evento, patrocinato dal Comune di Montalto Uffugo, che unisce gusto, musica e divertimento in una formula esplosiva.

Dal 4 al 6 settembre, via Marsala si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento, con stand gastronomici, fiumi di birra artigianale e spettacoli imperdibili. L’ingresso? Completamente gratuito. Giovedì 4 settembre si parte col botto: sul palco saliranno i leggendari Cugini di Campagna, pronti a far cantare il pubblico sulle note dei loro grandi successi. Una serata che promette emozioni forti e un tuffo nei ricordi di intere generazioni. Venerdì 5, l’atmosfera si scalda con il sound travolgente di Cece Barretta, uno degli artisti più amati del momento, capace di infiammare le piazze con la sua energia e le sue canzoni che arrivano dritte al cuore.

Sabato 6, gran finale con l’evento più atteso: alle ore 21:30, a infiammare la notte sarà #Nostalgia90, lo show party più potente d’Italia. Musica, animazione, scenografie spettacolari, mascotte, gadgets, effetti speciali e l’iconica atmosfera anni ’90, per una notte tutta da ballare sotto le stelle. “Birriamo” non è solo musica, ma anche cultura del buon bere e del buon mangiare. Gli stand offriranno birre artigianali selezionate e specialità culinarie locali e internazionali, per un viaggio sensoriale capace di accontentare ogni palato. Settimo di Montalto Uffugo si prepara, dunque, a diventare la capitale del divertimento della regione. Tre giorni per stare insieme, ridere, cantare, brindare e vivere la magia di un evento che, già alla seconda edizione, è diventato imperdibile, grazie all’operato dell’associazione “Apriti Se. Sa. Mo”, promotore di grandi eventi che hanno già lasciato il segno sul territorio.