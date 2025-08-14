Neonato morto all’ospedale di Cetraro: sabato sarà affidata l’autopsia. Procura di Paola segue il caso ma non risultano indagati

Sarà affidato sabato 16 agosto l’incarico per l’autopsia sul neonato morto nell’ospedale di Cetraro. L’esame, secondo quanto si è appreso, potrebbe essere svolto non prima dal personale di medicina legale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro.

La Procura della Repubblica di Paola, diretta da Domenico Fiordalisi, ha aperto un’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Maria Porcelli ma, al momento, non ha iscritto persone nel registro degli indagati. Le indagini mirano ad accertare eventuali responsabilità del personale della struttura sanitaria di Cetraro nella quale è morto il neonato.

Dopo il decesso, i genitori hanno presentato denuncia ai carabinieri.