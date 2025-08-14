Carcere di Rossano, drone bloccato dagli agenti: il plauso dell’USPP

“La brillante operazione eseguita l’ altra notte dal personale di Polizia Penitenziaria presso il Carcere di Rossano, dove l’ attenta attività di osservazione e vigilanza dell’area ha portato gli agenti ad intercettare e bloccare un drone carico di droga e telefoni cellulari, ci pone l’ obbligo di rivolgere un doveroso ringraziamento ed un plauso al personale intervenuto. Un operazione attenta ed importante per la sicurezza dell’ Istituto, che ha permesso di bloccare un carico di droga e 4 telefoni cellulari destinati all’ interno della struttura. Quanto accaduto, se da un lato evidenzia la grande professionalità degli agenti, nonostante la grave carenza di personale; dall’ altro pone un attenta riflessione sui rischi in termini di sicurezza che i droni stanno determinando nel nostro sistema. Pertanto, rivolgendo ancora una volta un plauso al personale di polizia penitenziaria intervenuto, auspichiamo investimenti atti al potenziamento dell’ organico ma anche per l’ acquisto di strumenti finalizzati al contrasto di materiali non consentiti”.

Così in una nota Federico Giorgio e Walter Campagna, segreteria regionale USPP.