San Giovanni in Fiore, i turisti in attesa della nuova illuminazione dell’Abbazia florense. La sindaca Succurro: “Restauro splendido. Il 5 agosto si accendono le luci e si taglia il nastro”

Il Comune di San Giovanni in Fiore comunica che il prossimo lunedì 5 agosto si terrà, alle ore 21.30, l’inaugurazione della nuova veste dell’Abbazia florense, oggetto di un intervento di restauro, consolidamento e valorizzazione finanziato dalla Regione Calabria per 2 milioni e mezzo di euro. “Dopo oltre un decennio di attese, rinvii, contenziosi e lavori interrotti, siamo riusciti a completare un’opera decisiva. Alla comunità locale – dichiara la sindaca Rosaria Succurro – restituiamo il suo simbolo più identitario, a seguito di un importante recupero comprendente una nuova, straordinaria e mirabile illuminazione. L’Abbazia florense è il centro spirituale e culturale della città, legata alla figura e al pensiero dell’abate Gioacchino”. Il monumento religioso, tra i più significativi dell’Italia meridionale, avrà un’illuminazione speciale, realizzata per esaltare la struttura architettonica e i rosoni absidali, espressione del pensiero figurativo di Gioacchino da Fiore. “I rosoni absidali – continua la sindaca – riproducono sul piano architettonico l’idea dell’unità della Trinità, cuore della teologia di Gioacchino. Il restauro appena concluso riunisce memoria, spiritualità e bellezza in una visione moderna della valorizzazione del patrimonio”. L’inaugurazione del 5 agosto sarà aperta alla cittadinanza, si terrà alla presenza di autorità civili, religiose e culturali e si concluderà con un emozionante spettacolo a sorpresa. Già diversi turisti si sono prenotati per assistere all’accensione delle nuove luci esterne dell’Abbazia florense, mai così protagonista.