Cosenza, sindacati: “Lavori ancora in corso al Museo Alarico”

“I sottoscritti sindacati, partiti e associazioni rilevano che il Comune di Cosenza ha ancora in

corso i lavori del museo di Alarico, nell’edificio già delle Case Popolari e che prima ancora era il

Jolly Hotel, sul Lungo Crati De Seta. L’area in cui si svolgono tali lavori è a rischio idrogeologico

R3, secondo la delimitazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) della Calabria, attualmente in

vigore.

Nella sopradetta detta area – per le Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia del

PAI, art. 22 – Disciplina delle aree a rischio di inondazione R3 – sono vietate tutte le opere di

trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad eccezione

di un certo numero di opere dettagliatamente elencate, tra cui gli “interventi di demolizione

senza ricostruzione”.

Il principio ispiratore della norma è assai chiaro: nelle aree a rischio non devono sorgere delle

nuove costruzioni, anche se si fanno corrispondenti demolizioni.

La precedente Amministrazione aveva approvato un progetto che prevedeva di demolire i

piani superiori dell’edificio e conservare solo il piano terra. Il progetto veniva approvato come

intervento di demolizione senza ricostruzione e come tale non era soggetto al parere dell’Autorità di

Bacino (AB). Ma quel progetto si è rivelato non praticabile e la nuova Amministrazione ha dovuto

procedere a formulare una variante, che comprende la costruzione di una struttura interna in cemento

armato, la demolizione anche del solaio tra piano terra e primo piano oltre a una parete esterna, la

loro ricostruzione e la costruzione di una nuova copertura.

La foto, del 31 luglio 2025, permette di vedere chiaramente qual è la situazione attuale.

Le demolizioni sono state eseguite secondo la norma, perché dell’edificio esistente sono stati demoliti

tutti i piani, tranne tre delle pareti esterne del piano terra; sono stati demoliti anche il solaio tra piano

terra e primo piano e la parete esterna occidentale, quella prospiciente Piazza dei Valdesi.

Il problema è la ricostruzione, perché in aderenza a tre delle pareti è già stata realizzata la

nuova struttura in cemento armato e presto si procederà alla ricostruzione della parete demolita, del

solaio e della copertura, oltre ad opere accessorie come, per esempio, la tanto enfatizzata terrazza.

Tutto ciò platealmente al di fuori di quanto previsto dalla Legge che ammette soltanto

“interventi di demolizione senza ricostruzione”.

Si può aggiungere, da ultimo, che, mancando il parere dell’Autorità di Bacino, è illegittimo

il procedimento autorizzativo, come da sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 50500 del

19 settembre 2023; inoltre si configura un reato penale ai sensi dell’art. 44 lett. a) D.P.R.

380/2001, secondo la sentenza della Corte di Cassazione sez. III n. 36397 del 7 ottobre 2011,

come già messo in evidenza da un esposto presentato dai sottoscritti alla Procura della

Repubblica di Cosenza in data 11 aprile 2025”.

Così in una nota: Usb di Cosenza, Partito della Rifondazione comunista Provincia Cosenza, Forum ambientalista

Calabria, Circolo Sinistra Italiana dell’area urbana, Cgil Cosenza, Radio Ciroma.