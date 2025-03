San Giovanni in Fiore (Cs), il cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa del prof. Fonseca: “Sarà proclamato il lutto cittadino”

“L’amministrazione comunale e l’intera cittadinanza di San Giovanni in Fiore sono profondamente addolorate per la scomparsa del professore Cosimo Damiano Fonseca, accademico di prestigio internazionale e per tanti anni direttore del Comitato scientifico del Centro internazionale di studi gioachimiti.

Cittadino onorario di San Giovanni in Fiore, Fonseca ha dato un contributo determinante alla chiarificazione e alla diffusione dell’opera di Gioacchino. Gli siamo e gli saremo riconoscenti per il lavoro immenso che ha svolto anche per la nostra città.

Sentite condoglianze ai suoi cari. Sarà proclamato il lutto cittadino”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore.