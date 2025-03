Cosenza, Perugini (Noi Moderati Giovani): “Intervenire per risolvere i disagi su via Benito Falvo”

“Come movimento giovanile di Noi Moderati di Cosenza, riceviamo segnalazioni dai residenti di Via Benito Falvo, i quali denunciano nuovamente, a partire dalla fine di febbraio, la presenza di acque i cui risultati presentano criticità. Si tratta di un problema già segnalato in passato e che, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

I residenti ci riferiscono di aver più volte portato la questione all’attenzione delle autorità competenti e di aver effettuato, a proprie spese, rilievi tecnici che confermano la persistenza di queste criticità. Nonostante abbiano già provveduto a due lavaggi delle cisterne, il problema non è stato risolto, continuando a creare gravi disagi a chi vive nella zona.

Al di là dell’individuazione delle responsabilità, riteniamo che l’amministrazione comunale abbia il dovere di fornire risposte concrete e tempestive a questi cittadini, che da mesi affrontano una situazione inaccettabile. È necessario un intervento urgente per individuare e risolvere definitivamente la causa di questo problema.

Come movimento giovanile di Noi Moderati di Cosenza, continueremo a monitorare la vicenda e a sollecitare le istituzioni affinché questa problematica non venga dimenticata.

Confidiamo in un’azione responsabile e tempestiva da parte delle autorità locali competenti”.

Così Pierfrancesco Perugini, coordinatore Area Urbana Cosenza del movimento giovanile di “Noi Moderati”.