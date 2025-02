Città unica, Alfano (IdM Cosenza): “Solito PD delirante”

“La Federazione provinciale di Cosenza del PD, fortunatamente, ci ha rassicurati confermando che si tratta del solito Pd delirante ed incurante di ciò che accade realmente sul territorio perché, magari, qualcuno avrebbe potuto pensare che la vittoria schiacciante del No a Rende al referendum sulla città unica potesse rappresentare un fondamentale spunto di riflessione per rivedere la propria posizione in tal senso.

Mi domando come si possa costruire un progetto politico che difenda e promuova lo sviluppo della Città di Rende continuando a sostenere un disegno di città unica basato, solo ed esclusivamente, sull’eliminazione dello stesso Comune che si vorrebbe amministrare?

Italia del Meridione insieme alle tante anime che hanno difeso coraggiosamente la dignità e l’esistenza di Rende, e dei comuni coinvolti nello scellerato disegno politico della città unica, porterà avanti convintamente la costruzione di un progetto che abbia come stella polare la “rendesità” intesa come identità, orgoglio e appartenenza al proprio territorio, che proietti Rende verso una rinascita civica e politica, che le restituisca il ruolo centrale che merita all’interno dell’area urbana. Un’area urbana da valorizzare e rilanciare attraverso l’unione dei servizi fondamentali e nel totale rispetto delle autonomie istituzionali che la rappresentano”.

Lo afferma in una nota Annalisa Alfano, segretario provinciale Italia del Meridione Cosenza.