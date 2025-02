Corigliano-Rossano, Zangaro-Tavernise-Sapia: “Le scuole protagoniste della sostenibilità con il progetto Ecoschools”

“Gli istituti comprensivi della città di Corigliano-Rossano saranno attivamente coinvolti nel più grande progetto di educazione ambientale al mondo: EcoSchools. Un modello internazionale promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE) per sensibilizzare gli studenti ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale. Questo percorso educativo non solo contribuirà alla formazione di cittadini più consapevoli, ma avrà anche un impatto positivo sul processo di certificazione Bandiera Blu, rafforzando l’impegno della città verso standard ambientali di eccellenza.

Il progetto EcoSchools prevede un percorso strutturato che porterà le scuole a implementare azioni concrete per il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti, il riciclo, la tutela della biodiversità e l’uso responsabile delle risorse naturali. Attraverso laboratori, attività pratiche e momenti di confronto, gli studenti diventeranno promotori del cambiamento dentro e fuori dalle aule, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità più sostenibile.

Come consiglieri comunali della Città di Corigliano-Rossano sosteniamo con convinzione questo programma, riconoscendone il valore educativo e l’importanza strategica nel percorso di ottenimento e mantenimento della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE alle località che si distinguono per la qualità delle acque, la gestione ambientale e l’educazione ecologica. “Coinvolgere le scuole significa investire nel futuro della nostra città e rafforzare il nostro impegno per una Corigliano-Rossano sempre più verde e sostenibile”.

Le scuole che hanno aderito al progetto potranno ottenere la Bandiera Verde, simbolo di eccellenza nell’educazione ambientale, un traguardo che andrà a rafforzare il profilo ecologico della città e il suo percorso verso una gestione responsabile del territorio e del litorale”.

Così in una nota i Consiglieri Comunali di Corigliano-Rossano:

Liliana Zangaro/Corigliano-Rossano Pulita

Cesare Sapia/ Corigliano-Rossano Futura

Salvatore Tavernise/ Uniti per Stasi Sindaco