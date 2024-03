Unical, Orsomarso (FdI): “Solidarietà al professore Pupo, ingiuste le accuse di maschilismo nei suoi confronti”

“Esprimo la mia solidarietà al professore Spartaco Pupo, accusato ingiustamente di maschilismo per avere pubblicato un post in cui cita un precursore del pensiero liberale, Hume. Chi lo attacca non tiene conto che le frasi di Hume hanno trecento anni e che allora erano rivoluzionarie nell’ottica della difesa della donna”. Lo afferma il senatore Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia.

“Ovviamente Pupo non pensa che,’ le donne siano moralmente e culturalmente inferiori’ – aggiunge Pupo – ma chi lo critica omette di ricordare che, ad inizi settecento, esprimersi in quel modo significava anticipare l’età della ragione. Citando Popper l’unica cosa che non tolleriamo è l’intolleranza e Spartaco Pupo ha dimostrato, attraverso lo studio e la ricerca, di essere un uomo libero e di grande spessore culturale”.