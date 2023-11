Incidente sul lavoro nel Cosentino. Un giovane di 31 anni ha perso la vita, questa mattina, mentre stava lavorando con il suo trattore nel territorio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza.

L’incidente e’ avvenuto in localita’ Thurio di Corigliano quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si e’ ribaltato e il giovane e’ rimasto schiacciato. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Reparto territoriale che hanno avviato le indagini.