Tentato cyber attacco al profilo social del Comune di Corigliano Rossano: ripristinato nome e ottenuta spunta blu

Nella tarda mattina del 6 luglio scorso la pagina facebook del Comune di Corigliano-Rossano ha subito un tentato cyber attacco.

Nello stesso giorno i tecnici del servizio informatico comunale, in pochissimo tempo – come testimonia il messaggio di alert diramato dal profilo – sono riusciti a riprendere il controllo materiale della pagina, escludendo i profili fake dai ruoli manageriali.

L’attacco informatico non ha avuto effetti di nessun tipo e la pagina, come già scritto giorno 6 luglio, non contiene alcun tipo di dato sensibile, essendo nata a puro scopo informativo riguardo alle attività dell’ente.

Dal giorno dell’attacco ad oggi, l’ente Comune è stato in continuo contatto con i tecnici di Meta – azienda proprietaria di Facebook – per il ripristino del nome originale – Comune di Corigliano-Rossano – della pagina social.

L’operazione è risultata complessa poichè sono stato attivate diverse forme di controlli incrociati, anche dallo staff di Meta, che ringraziamo per la disponibilità e serietà, alla fine dei quali, nella mattinata odierna, è stato possibile effettuare il cambio e la pagina ha ottenuto la spunta blu. La spunta blu viene rilasciata dalle piattaforme social (Facebook, Instagram, ecc.) per certificare l’autenticità di un profilo è un badge di verifica, una certificazione di veridicità di un profilo e una lotta contro i profili fake.

La pagina è ora attiva e sicura.