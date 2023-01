A causa della presenza di detriti, temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” al km 346,000, in località Amantea (Cosenza).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.