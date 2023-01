La vicinanza di Saccomanno (Lega) al sindaco di Crosia, Russo

“L’incendio dell’abitazione estiva del sindaco di Crosia, Antonio Russo, posta sul lungomare Centofante, è un evento doloso che deve far riflettere. Non è possibile che un primo cittadino possa subire attentati del genere e, quindi, amministrare la propria città con la paura che qualcuno gli voglia male. Lo Stato deve maggiormente tutelare coloro che sono in prima linea e, quindi, portano avanti enti che sono la prima frontiera di presenza dello stesso sui territori. Antonio Russo, così come ogni altro sindaco e persona che si interessa della cosa pubblica, deve essere tutelato e protetto. Il partito, in tutte le sue latitudini, si stringe attorno al sindaco di Crosia ed esprime vicinanza e solidarietà e, nel contempo, condanna fortemente tale gesto violento, per il quale si attende una adeguata risposta dalle istituzioni e dalle indagini in corso”. Lo afferma in una nota il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.