Green Communities, il Progetto di Paterno Calabro è fra i migliori d’Italia : arrivano € 4.300.000,00. È una grande opportunità per le politiche virtuose afferma il Sindaco di Paterno Calabro Lucia Papaianni che dobbiamo mettere in atto nel nostro territorio, ci apre un nuovo mondo che sa di futuro per il Paese e non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità che siamo riusciti a cogliere grazie a un grande lavoro fatto nel periodo di Ferragosto. Un vero volano di sviluppo ispirato ai criteri di sostenibilità competitiva dal punto di vista ambientale, energetico, della mobilità sostenibile ed economico. Con grande soddisfazione siamo stati due i Comuni in calabria a vincere questo bando, quando si perseguono obiettivi con tenacia e determinazione poi si ottengono anche belle vittorie che sono a tutto vantaggio della nostra comunità.

Il Comune di Paterno Calabro, in qualità di Capofila dell’aggregazione relativa all’area Savuto – Serre, ( Paterno Calabro, Dipignano, Mangone, Figline Vegliaturo, Piane Crati, Domanico, Marzi, Cellara, Parenti ) è risultato fra i 35 enti, a livello nazionale, ammessi al finanziamento per il progetto “Ground Resources Energies Environmental Network Savuto – Serre” (nella graduatoria nazionale per la Calabria, figurano solo Paterno Calabro e Serra San Bruno) che prevede, appunto, le seguenti finalità: 1) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale; 2) gestione integrata e certificata delle risorse idriche; 3) produzione di energia da fonti rinnovabili locali; 4) sviluppo di turismo e mobilità sostenibile; 5) costruzione e gestione del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di montagna moderna; 6) efficienza energetica e integrazione degli impianti e delle reti; 7) sviluppo sostenibile delle attività produttive; 8) integrazione dei servizi di mobilità; 9) sviluppo di aziende agricole sostenibili; 10) implementazione e conservazione dei servizi ecosistemici con eventuale patrimonializzazione; 11) implementazione della capacità di sequestro del carbonio ad opera del patrimonio agro- forestale (anche intese come attività agricole) ricadente nel perimetro dell’area protetta e avvio di accordi bilaterali fra soggetti emettitori e capacità di sequestro, al fine di implementare e migliorare i sistemi produttivi e di riduzione di emissioni. Avvio procedura di riconoscimento di Mercato Volontario Crediti di Carbonio e/o di sostenibilità; 12) implementazione Piani di Monitoraggio e ricerca scientifica; 13) implementazione processi di educazion

e e formazione ambientale;

14) attivazione protocolli ed aggregati stabili e funzionali con aree limitrofe ed Enti territoriali; da finanziare nell’ambito del PNNR , Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione Europea.