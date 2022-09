Elezioni, Gurrieri (Noi Di Centro): “Aeroporto di Sibari? Basta illudere i cittadini”

“Avrei voluto non attaccare gli altri candidati locali ma vedo che continuano gli slogan della obsoleta ed esautorata politica che sta determinando una regressione crescente del nostro tessuto economico e sociale in città.

Oltre alla metropolitana Crotone-Sibari, ritorna in auge il classico aeroporto di Sibari! Ma mi chiedo, non riusciamo ad aprire le Grotte di Sant’Angelo, a fare un piano spiaggia da anni, ad avere una zona Pip, a rilanciare l’economia nemmeno nei mesi estivi dove i turisti si barricano nei villaggi mentre Cassano, i suoi centri storici e le attività commerciali rimangono deserti, ora vogliamo davvero credere alle favole da campagna elettorale?

Con i problemi dei già presenti aeroporti calabresi, che ho affrontato in questa campagna elettorale, come quello di Reggio Calabria, come si può pensare ancora di illudere così la gente?

Del resto sono convintissimo, nel nostro territorio il 25 settembre si determinerà una nuova fase politica. Per noi questo è un test elettorale che ci darà una forte spinta per valutare la presenza sul territorio. Un territorio rimasto indietro, che deve uscire dell’isolamento in cui versa anche rispetto al comprensorio se vuole davvero contare qualcosa.

È l’ora giusta, quella di sostenermi con grande determinazione e coraggio, unica alternativa allo status quo che comprende anche le forze di centrodestra come Forza Italia ormai alla deriva, scollate totalmente dalla realtà, dai problemi della gente e con zero credibilità.

Io darò come sempre il mio massimo impegno per difendere il territorio. Al centro, lontani dai disastri della destra e della sinistra a Cassano”.

Lo afferma, in una nota, Michele Guerrieri della “Lista Mastella-Noi Di Centro-Europeisti”.