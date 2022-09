Alluvione Marche, Straface (FI): “Solidarietà alle comunità colpite, in particolare a Senigallia gemellata con Corigliano”

“Ormai da ore, ininterrottamente, si susseguono immagini devastanti provenienti dalle Marche, regione colpita duramente da una alluvione il cui triste bilancio, purtroppo, sembra aggravarsi ulteriormente rispetto alle iniziali previsioni. Immagini che ho visto con sgomento e preoccupazione. Esprimo la mia totale solidarietà e la più sincera vicinanza a quelle popolazioni e, in particolare, alla comunità di Senigallia (Ancona), legata alla nostra città da un gemellaggio siglato anni addietro con il già Comune di Corigliano Calabro”.

È quanto dichiara, in una nota, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.

“Non si può che registrare, ancora una volta, l’impatto violento di fenomeni metereologici estremi, la cui frequenza e intensità sono conseguenza dei cambiamenti climatici. Rafforzare l’impegno nella lotta a tali cambiamenti – spiega Straface – è una vera e propria priorità nonché una questione di pubblica sicurezza. Ai soccorritori che in queste ore stanno lavorando senza sosta per aiutare chi è in difficoltà va il doveroso ringraziamento. Una preghiera per le vittime, per le loro famiglie e per i dispersi, affinché possano essere messi in salvo al più presto”.