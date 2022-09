Maltempo, scatta l’allerta arancione anche a Cosenza

Un messaggio di allerta meteo è stato comunicato al Comune di Cosenza dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale. Il messaggio prevede un livello di allertamento arancione, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 24,00 di domani, sabato 17 settembre. Il quadro previsionale tracciato dalla Protezione civile regionale, evolutosi dall’allerta gialla della giornata odierna a quello arancione, è stato reso noto dalla dirigente della Protezione civile comunale, ing.Antonella Rino.

Nella previsione della Protezione civile regionale si fa riferimento a piogge sparse con temporali diffusi. Possibili, inoltre, fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, così come vengono dati per possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.

In virtù di questo quadro previsionale, il Settore Protezione Civile del Comune raccomanda alla cittadinanza l’adozione di alcune misure comportamentali, tra le quali :

– Non sostare in prossimità di fiumi, argini, torrenti, scarpate, ponti;

– Porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti;

– Fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi;

– Non sostare nella zona di possibile caduta di cornicioni o tegole;

– Non sostare in locali interrati o seminterrati esposti a possibili allagamenti.