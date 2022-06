La Adamo Onlus consegna un ventilatore polmonare alla Croce Amica di Cosenza

L’Associazione Massimiliano Adamo Onlus ha donato un ventilatore polmonare elettronico di ultima generazione all’Associazione di volontariato Croce Amica di Rende e Cosenza.

Il ventilatore servirà a completare la strumentazione utile alla Croce Amica per svolgere le attività relative alla cura delle persone, in particolare ai servizi sanitari di trasporto con ambulanza su tutto il territorio nazionale, trasferimenti di breve e lunghe percorrenze, assistenza ad anziani, disabili, dializzati, partecipazione a manifestazioni sportive e grandi eventi.

Grazie ad una raccolta fondi ed ai proventi delle donazioni effettuate attraverso il 5xmille, la Onlus nata nel 2010 continua nella sua opera di vicinanza alla comunità e di supporto a realtà che operano con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo alla sfera della salute.

Presenti i volontari delle due realtà associative, la presidentessa della Onlus Adamo Daniela Biondi e dell’Associazione Croce Amica Claudia Diolosà hanno salutato con favore questa collaborazione, dedicandola al ricordo di due persone molto care: Massimiliano Adamo e Tonino Napoli.

“Ringraziamo quanti destinano il loro 5×1000 alla nostra realtà – ha dichiarato Daniela Biondi – perché ci consentono di poter realizzare progetti per il territorio. Nel corso dei 12 anni di impegno, abbiamo donato strumentazione medico sanitaria per oltre 60 mila euro e assegnato borse di studio a studenti meritevoli. Compilando la dichiarazione dei redditi è sufficiente inserire il codice fiscale 98083040786. Siamo fiduciosi che tanto altro riusciremo a fare per contribuire a diffondere quella cultura della solidarietà che tanto fa bene alla collettività”.

Una targa di ringraziamento per il ventilatore polmonare ricevuto è stata consegnata dalla giovane presidentessa Claudia Diolosà di Croce Amica all’Associazione Adamo.