Disabile picchiato a Cosenza, Bresciani: “Permissivismo, carenza di controlli e perdita dei valori umani”

“Indigna e pone grossi interrogativi quanto accaduto nella nostra città al signor Aldo, “reo” di passeggiare sul corso principale e di soffrire di alcuni problemi. Non è tollerabile che in una società non vengano rispettate tutte le persone, a prescindere dalle loro condizioni fisiche, mentali e di censo. La mancanza di educazione spesso manifestata dai nostri giovani non deve essere sottovaluta, né tantomeno perdonata, specialmente quando colpisce le fasce deboli della popolazione. Troppo permissivismo, carenza di controlli e perdita dei valori umani hanno prodotto l’aberrante accaduto che ci ha inorridito.

Come consigliere con delega ai quartieri, intendo far luce sull’accaduto, affinché il signor Aldo abbia giustizia e protezione. Bisogna lavorare molto per ricostruire il tessuto sociale della città dei Bruzi, lacerato da anni di licenziose pratiche e di incontrollati comportamenti sfociati, oggi, nell’intolleranza verso i deboli.

È mia intenzione anche occuparmi dello sgombero avvenuto ultimamente in una traversa di corso Mazzini, bisogna sapere dove sono stati depositati gli oggetti della signora Francesca De Cicco e che fine hanno fatto i gatti che amorevolmente curava. I diritti delle persone, degli animali e delle piante, in quanto esseri viventi, vanno rispettati. È sempre più necessaria una svolta che restituisca alla città il prestigio di un tempo”. Lo afferma in una nota la consigliera comunale di Cosenza, Alessandra Bresciani.